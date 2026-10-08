TL meet-up Stadskanaal rond het thema Duurzaamheid over Duurzame Keuzes

STADSKANAAL – Op donderdagavond 22 oktober a.s. organiseert de Werkgroep Tegenlicht meet-up Stadskanaal de tweede avond in het kader van het thema duurzaamheid over Duurzame Keuzes met een workshop over de vraag ‘Wat je wél kunt doen’.
Deze TL meet up wordt gehouden op donderdagavond 22 oktober a.s. van 19.00 tot 21.30 uur in ’t Dok (Bibliotheek en Museum van de Streek), Continentenlaan 2, Stadskanaal
Aanmelding daarvoor kan via: https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/773511/Duurzame-keuzes
Hoe kun je als consument duurzame keuzes maken?
We duiken in deze meet-up in de wereld van duurzame keuzes. Hoe weten we wat echt duurzaam is en waar baseren we onze keuzes op? Hoe maak je een duurzame keuze in je koopgedrag, gebruik van energie of je voeding?
Duurzaam leven hoeft niet groots of ingewikkeld te zijn! Dat gaan we ontdekken in deze meet-up met een workshop gegeven door Alfred Slomp van het platform Duurzame Keuzes. Wil je alvast een kijkje nemen? Kijk dan op www.duurzamekeuzes.nl of lees zijn boek Wat je wél kunt doen: De Groene Vijf voor een duurzaam leven.
Of één van zijn andere boeken., allen te leen in een bibliotheek.
Wees welkom, om te luisteren en/of mee te praten!
Je kunt ook meepraten zonder dat je bij de vorige meet-up over de wegwerpmaatschappij bent geweest!
Bron: Coen Ronde, namens de Werkgroep TL meet-up Stadskanaal