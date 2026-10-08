Van borstkanker naar veerkracht: Angelique en Manon halen € 1.777,- op voor Pink Ribbon

VEENDAM – Wat begon met een ingrijpende diagnose, groeide uit tot een bijzonder initiatief. Angelique en Manon uit Veendam kregen in 2023 allebei te horen dat ze borstkanker hadden. Drie jaar later zetten ze hun gedeelde ervaringen om in iets positiefs. Tijdens een benefietworkshop in Veendam haalden de twee vrouwen maar liefst € 1.777,- op voor Pink Ribbon.
Van lotgenoten naar verbondenheid
Angelique en Manon ondergingen in dezelfde periode dezelfde behandeling. Ze vonden steun bij elkaar in een tijd waarin hun leven volledig op zijn kop stond. Angst, onzekerheid en zware behandelingen maakten deel uit van hun dagelijks leven. Maar juist in die moeilijke periode ontdekten ze hoe belangrijk veerkracht, hoop en verbondenheid zijn.
Vanuit hun gedeelde ervaringen ontstond het idee om zelf een benefietworkshop te organiseren. Onder de naam Een plank vol kracht wilden ze niet alleen geld inzamelen voor Pink Ribbon, maar ook laten zien dat uit een moeilijke periode iets moois kan ontstaan.
Elk steentje vertelt een verhaal
Tijdens de workshop versierden de deelnemers een houten tapasplank met honderden kleine mozaïeksteentjes. Elk steentje heeft daarbij een symbolische betekenis. ‘Elk steentje staat symbool voor een stap in het proces. Een traan. Een glimlach. Een arm om je heen. Een behandeling. Een overwinning. Een herinnering. Geen enkel steentje is hetzelfde, maar samen vormen ze een geheel dat sterker en mooier is dan de losse delen’, vertelt Angelique.
Woensdagavond gingen 25 deelnemers bij Eetcafé Gewoon Goed aan de slag. Angelique en Manon verzorgden en begeleidden de workshop zelf. Naast het creatieve werk was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herkenning en onderlinge steun.
De tapasplank staat symbool voor samen delen. Niet alleen eten, maar ook verdriet, hoop en ervaringen. Want kanker raakt niet alleen degene die ziek wordt, maar ook familie, vrienden en andere naasten.
Bijzonder bedrag voor Pink Ribbon
Aan het einde van de avond konden Angelique en Manon een prachtig resultaat bekendmaken. Hun benefietworkshop heeft maar liefst € 1.777,- opgebracht voor Pink Ribbon. Een bedrag waarmee zij bijdragen aan onderzoek naar borstkanker en ondersteuning van mensen die met de ziekte te maken krijgen. De actie krijgt extra betekenis doordat oktober wereldwijd in het teken staat van borstkankerbewustwording.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Peter Panneman