Veendam start proef met begeleid wonen aan het Sont

VEENDAM – De gemeente Veendam start aan het Sont 18 een proef met begeleid wonen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een tweejarige pilot, die loopt van het najaar van 2026 tot het najaar van 2028. Voor het project wordt in totaal bijna 340.000 euro beschikbaar gesteld.
Het pand aan het Sont 18 wordt kamergewijs verhuurd. Bewoners betalen 400 euro per persoon per maand. DeBasis krijgt de opdracht om de woonbegeleiding te verzorgen. Het verhuurbeheer wordt uitbesteed aan Vestal BV.
Hoeveel bewoners er terechtkunnen en voor welke specifieke doelgroep de woonruimte is bedoeld, blijkt niet uit de gepubliceerde besluitenlijst.
Voor de uitvoering van de proef stelt de gemeente 258.352 euro beschikbaar uit de Lokale Investeringsmiddelen Beschermd Wonen. Hiervan is 75.288 euro bestemd voor 2026, 126.176 euro voor 2027 en 56.888 euro voor 2028.
Daarnaast wordt eenmalig 81.383 euro uitgetrokken om het pand geschikt te maken voor verhuur. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke reserve voor beschermd wonen en opvang.
De totale beschikbare middelen bedragen daarmee 339.735 euro. De financiële gevolgen worden budgettair neutraal verwerkt in de Najaarsrapportage 2026.
De proef loopt tot het najaar van 2028. Of het begeleid wonen daarna wordt voortgezet, is nog niet bekend.
Bron: Peter Panneman