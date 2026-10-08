Welzijn Westerwolde hijst in Sellingen en Blijham de regenboogvlag

SELLINGEN, BLIJHAM – Bij Welzijn Westerwolde in Blijham en Sellingen werd vanmorgen de regenboogvlag gehesen.
Met het hijsen van de regenboogvlag erkent Welzijn Westerwolde de enorme diversiteit aan inwoners van de gemeente Westerwolde. ‘We bevestigen hiermee ook ons doel en onze visie. Bij ons is namelijk iedereen welkom (in onze dienstverlening), ongeacht leeftijd of geslacht, ongeacht opleidingsniveau of seksuele geaardheid, ongeacht politieke voorkeur, etniciteit of levensovertuiging. Welzijn Westerwolde is er gewoon voor iedereen! Met mekaar voor mekaar’.
Bron en foto’s: Welzijn Westerwolde