Extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur tijdens de Week van de Armoede

WESTERWOLDE, PEKELA, OLDAMBT- Dit jaar doen in de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt tientallen mensen mee aan sport of cultuur via het Volwassenenfonds.
Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur omdat zij weinig te besteden hebben. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen.
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor deelnemers. Maar nog lang niet iedereen die hulp kan gebruiken, weet het Volwassenenfonds te vinden. Daarom is er speciaal voor de Week van de Armoede een nieuwe videocampagne. Daarin is te zien wat meedoen aan sport en cultuur voor mensen betekent. “Ik was een muurbloempje en als ik zie wat ik nou allemaal doe. Ik kan mijn fantasie uitleven en ontmoet mensen,” vertelt een van de deelnemers. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen.
Aanmelden via intermediair
In de gemeente Westerwolde doen 58 mensen mee, in Oldambt 249 en in Pekela 66. Er kunnen nog meer mensen een aanvraag doen bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Ook nog voor activiteiten in 2026. Dat begint met een prettig gesprek met een intermediair. Op de gemeentepagina vind je de gegevens van intermediairs in deze gemeente. De intermediair doet vervolgens de aanvraag. Vaak kun je binnen drie weken al starten.
Over het Volwassenenfonds
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur staat voor een inclusieve, vitale samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. Het neemt financiële drempels weg zodat volwassenen die rond het bestaansminimum leven aan sport of cultuur kunnen doen. Daarmee dragen we bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Dat is goed voor hen en voor de maatschappij als geheel. We werken hiervoor samen met gemeenten, landelijke, provinciale en lokale partners. Zo zetten we samen een belangrijke stap naar een gezonde samenleving, waarin iedereen kan meedoen.
Bron: Edwin Froma, Volwassenenfonds Sport & Cultuur Groningen