Auto brandt uit na botsing op de Van Boekerenweg

STADSKANAAL – Vanavond is op de Van Boekerenweg in Stadskanaal een personenauto uitgebrand.
Rond kwart over vijf vanavond is op de Van Boekerenweg in Stadskanaal een personenauto achterop een bedrijfsbus gebotst. De bedrijfsbus stond bij een vrachtwagen met pech.
Na de botsing vloog de personenauto in brand. De bestuurder werd in een ambulance gecontroleerd. Naar verluidt vielen de verwondingen mee.
Op het moment dat brandweer Stadskanaal arriveerde stond de auto al volledig in brand. Deze raakte fors beschadigd. Het wrak is door berger Keizer afgevoerd.
De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De weg is enige tijd afgesloten geweest.
Bron: 112Regioflits Nieuws Berichten
Foto’s: 112regio-stadskanaal