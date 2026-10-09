Burgemeester ontbijt met leerlingen van KC De Kleine Dollard: ‘Een goede start maakt het verschil’

WINSCHOTEN – Het gemeentehuis stond vanochtend even in het teken van een gezamenlijk ontbijt, nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema schoof samen met leerlingen van KC De Kleine Dollard en Educatieboerderij De Nieuwlandse Akker aan voor het jaarlijkse Burgemeestersontbijt.
Terwijl de ontbijttafel gevuld was met volkorenproducten, groente, fruit, zuivel en ander gezond beleg, gingen de kinderen in gesprek met de burgemeester. Het ontbijt werd mede mogelijk gemaakt door lokale ondernemers uit de gemeente. Het Burgemeestersontbijt leverde een goed gevuld ontbijtpakket. Het Nationaal Schoolontbijt verzorgde het volkorenbrood en -bolletjes terwijl Lianne van Rulo aanwezig was om de leerlingen meer te vertellen over de herkomst van voedsel. Daarmee lieten zij zien hoe gezond eten en lokaal ondernemerschap hand in hand gaan.
Samen aandacht voor een gezonde start
Het Burgemeestersontbijt maakt deel uit van het Nationaal Schoolontbijt en vindt plaats in de Week van Ons Eten. Van 6 tot en met 9 oktober schuiven burgemeesters door heel Nederland aan tafel met basisschoolleerlingen om aandacht te vragen voor het belang van een gezond ontbijt. Hoewel ontbijten voor veel kinderen vanzelfsprekend lijkt, is dat niet voor iedereen het geval. Juist daarom blijven scholen, gemeenten, lokale ondernemers, Gezonde School-adviseurs en JOGG-regisseurs zich inzetten om gezonde voedingsgewoonten onder de aandacht te brengen. Ook tijdens het Nationaal Schoolontbijt, van 9 tot en met 13 november, wordt hier opnieuw extra aandacht voor gevraagd.
Een gezond ontbijt op tafel
Tijdens het Burgemeestersontbijt genoten de leerlingen van een ontbijtpakket dat voldoet aan de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Op tafel stonden onder meer volkorenbrood, volkorenbolletjes, fruit, groente, halfvolle yoghurt, zuivel, naturel sojadrink en gezond beleg. Zo konden de kinderen niet alleen leren over gezonde keuzes, maar deze ook direct ervaren.
Bron: Gemeente Oldambt