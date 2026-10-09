Camino Groningen en Sunnemeerten Parade

GRONINGEN – Op 7 november vinden de Camino Groningen en de Sunnemeerten Parade plaats.
Wandelaars die een volledige route van het Pronkjewailpad (bijvoorbeeld de Westroute of Oostroute) hebben uitgelopen kunnen zich aanmelden voor de Camino Groningen op 7 november. Deze gezamenlijke ‘huldigingsetappe’ wordt traditioneel afgesloten in de Martinikerk te Groningen, waar diverse prijsuitreikingen en feestelijkheden zullen plaatsvinden. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 oktober.
Sunnemeerten Parade
Direct na afloop van de Camino Groningen vindt in de binnenstad van Groningen de tweede editie van de Sunnemeerten Parade plaats. Deze tweede editie van de Sunnemeerten Parade trekt door het centrum van Groningen. Een betoverende lichtparade waarin inwoners van stad en ommeland samenkomen met zelfgebouwde lichtsculpturen. Die bouwen zij in september en oktober in werkplaatsen, verspreid door de stad en in de dorpen. Onder begeleiding van professionele kunstenaars maken deelnemers hun eigen sculpturen, delen ze verhalen en ideeën en werken ze samen aan iets bijzonders.
Tijdens de parade komen al deze sculpturen samen en vormen zij de stad om tot een bijzondere plek waarin licht, muziek, beeldende kunst en verbeelding samenkomen.
Het thema van 2026 is Rituelen. Wat doen we samen? Wat vieren we, wat geven we door en wat geeft betekenis aan ons dagelijks leven? De Sunnemeerten Parade laat zien wat er kan ontstaan wanneer mensen elkaar ontmoeten en samen de verbeelding de ruimte geven.
De parade start om 18.00 uur op het Damsterdiep en eindigt op de Grote Markt.
Bron: Tocht om de Noord en Sunnemeerten Parade