Fietser gewond bij aanrijding in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op de kruising van de Wilhelminastraat en de Kromme Elleboog in Vlagtwedde is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto.
Het ongeval vond even na tweeën plaats. Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel medisch behandeld. Over de precieze aard en ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend.
De politie is ter plaatse gekomen om de toedracht van de aanrijding te onderzoeken en heeft daarvoor onder meer gesproken met de betrokken automobilist en aanwezige getuigen.