Gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht besteden we aandacht aan: Het belang van streektaal, De boerderij van de toekomst, De Nedersaksenlijn, wat betekenen de eerste keuzes voor de regio? en Het Rode Kruis over de dilemma’s rondom het aanmeldcentrum.
Presentatie: Jan van Assema