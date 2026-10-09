Gedenk een overleden dierbare bij het klooster

TER APEL – Op 1 november 2026 organiseert Museum Klooster Ter Apel een ritueel om overleden familie, vrienden of geliefden te gedenken. Beide tradities van Allerheiligen en Allerzielen worden deze zondag samengebracht.
Lichtje in de bosvijver
Het is een speciaal moment om een dierbare voor de geest te halen en persoonlijke herinneringen te doorleven. Dat gebeurt in de kloosterkerk met koormuziek, een korte overdenking vanuit algemene spiritualiteit door geestelijk verzorger Alina de Roo en het te water laten van een lichtje in de bosvijver naast het klooster. Na afloop is er koffie en muziek.
Praktische informatie
Datum: zondag 1 november 2026 van 17.00 tot 18.30 uur.
Een speciaal biologisch afbreekbaar lichtje kan meebesteld worden tijdens het kopen van een kaartje.
Meer informatie: kloosterterapel.nl/activiteiten
Bron: Bas Sijpkes