Isa Draaijer wint voorleeswedstrijd tijdens Kinderboekenweek in De Manne

VEENDAM – In het kader van de Kinderboekenweek werd donderdagmiddag op openbare basisschool De Manne in Veendam een voorleeswedstrijd gehouden voor leerlingen uit de bovenbouw. Vier leerlingen namen het tegen elkaar op en probeerden met hun voorleeskunsten de jury te overtuigen.
De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarin het plezier in lezen centraal staat. Scholen, bibliotheken en boekhandels organiseren activiteiten om kinderen enthousiast te maken voor boeken en verhalen. Ook op De Manne werd hier aandacht aan besteed.
De vier deelnemers lazen ieder een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Daarbij ging het niet alleen om foutloos voorlezen, maar ook om duidelijk spreken, intonatie en het meenemen van het publiek in het verhaal.
De jury bestond uit locoburgemeester Henk Jan Schmaal, Anne Kamps van de bibliotheek en Nicolette de Gooyer. Na overleg werd Isa Draaijer uitgeroepen tot winnaar. Zij mocht als beloning een waardebon in ontvangst nemen.
Ook Gouden Griffel en Gouden Penseel uitgereikt
Tijdens de bijeenkomst werden ook twee andere leerlingen in het zonnetje gezet. Simon Koning ontving de Gouden Griffel en Soe de Jonge kreeg het Gouden Penseel uitgereikt.
Met de voorleeswedstrijd en de prijsuitreikingen stond de middag volledig in het teken van boeken, lezen en creativiteit.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Peter Panneman