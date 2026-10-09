DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Op zaterdag 12 september is rond half elf ’s ochtends een 62 jarige fietsster gewond geraakt. Op de Eichenallee beet een zwarte hond haar in haar enkel. Zij moest zich in het ziekenhuis aan haar verwondingen laten behandelen. Het is niet duidelijk wie de eigenaar van de hond is.
Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 05932/72100.