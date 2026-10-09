Lezing in Bibliotheek Veendam: Gedachten over de dood

VEENDAM – Waarom kiezen sommige mensen ervoor om uit het leven te stappen, terwijl overleven juist een van onze sterkste instincten is? Tijdens de lezing ‘Gedachten over de dood’ op dinsdag 20 oktober neemt hoogleraar Marie-José van Tol bezoekers mee in de nieuwste inzichten uit het hersenonderzoek naar depressie, gedachten aan de dood en suïcidepreventie.
Gedachten aan de dood en de wens om niet meer te leven zijn onderwerpen waar vaak moeilijk over wordt gesproken. Toch is kennis hierover belangrijk. Tijdens deze lezing laat Marie-José van Tol zien hoe wetenschappelijk onderzoek helpt om beter te begrijpen wat er in de hersenen gebeurt bij mensen met een depressie en suïcidale gedachten. Die inzichten dragen bij aan betere preventie en behandeling.
Marie-José van Tol is hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie aan het UMCG. In haar onderzoek richt zij zich op de rol van de hersenen bij het ontstaan en herstellen van depressie. Daarbij onderzoekt zij onder meer hoe de flexibiliteit van de hersenen kan worden versterkt, zodat mensen beter kunnen herstellen en het leven weer kunnen vormgeven.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 oktober, van 19.00 tot 20.30 uur in Bibliotheek Veendam.
Denk je aan zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand anders? Bel gratis en anoniem met 113 of chat via 113.nl.
De lezing maakt deel uit van een reeks informatieve bijeenkomsten die Bibliotheek Veendam in 2026 organiseert. Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van Bibliotheek Veendam.
Bron: Maaike Hermse