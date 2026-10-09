NHL Stenden en Noorderpoort bouwen samen aan de toekomst van hospitality in Noord-Nederland met Generation Hospitalty

GRONINGEN – NHL Stenden en Noorderpoort gaan de komende jaren verder bouwen aan Generation Hospitality: een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, overheid en bedrijven in de vrijetijdseconomie in Noord-Nederland. Op een bijeenkomst van Generation Hospitality spraken Noorderpoort en NHL Stenden de ambitie uit om: de samenwerking verder uit te bouwen, de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren, samen met het werkveld werkplekleren in te richten, en een Associate degree (Ad) Hotelmanagement in Groningen te starten.
Generation Hospitality richt zich op het verbinden van onderwijs en praktijk. Studenten krijgen de ruimte om zich in de praktijk te ontwikkelen, terwijl ondernemers actief betrokken zijn bij het opleiden van toekomstig talent. Zo moet een sterkere verbinding ontstaan tussen leren, werken en de regionale arbeidsmarkt.
Doorlopende leerlijn van mbo naar hbo
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het versterken van de doorlopende leerlijn van mbo naar hbo. NHL Stenden wil daarom, in samenwerking met Noorderpoort, in Groningen starten met een Associate degree Hotelmanagement. Een Ad is een tweejarige hbo-opleiding die studenten gericht voorbereidt op de beroepspraktijk en de overstap van mbo naar hbo makkelijker maakt.
“Met de Associate degree Hotelmanagement in Groningen willen we een nieuwe stap zetten in de verbinding tussen mbo, hbo en het bedrijfsleven. Studenten leren tijdens dit Ad niet op school maar bij ondernemers in de praktijk, en dat is echt uniek”, zegt Marco ten Hoor, directeur Academie Leisure, Tourism & Hospitality bij NHL Stenden.
Ook Anique Veldhuis, directeur van de School voor Gastvrijheid bij Noorderpoort, benadrukt het belang van regionale samenwerking. “We willen Hospitality niet alleen verder ontwikkelen in de stad, maar juist ook in de ommelanden. De vrijetijdssector is van groot belang voor de regio. Daarom willen we samen met ondernemers kijken hoe we onderwijs en werkveld ook buiten de stad nog sterker met elkaar kunnen verbinden. Haak ons aan en zoek ons op voor die samenwerking.”
Samen investeren in talent
De behoefte aan goed opgeleid en betrokken personeel vraagt om een gezamenlijke aanpak van onderwijs, ondernemers en overheid. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer toekomstgericht werkgeverschap, generatieverschillen en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden aan bod.
“We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat talent zich hier kan ontwikkelen én hier blijft”, aldus Ten Hoor. “Wij committeren ons eraan om hier de komende jaren samen met onze partners aan te werken.”
Veldhuis vult aan: “We willen een sterk netwerk opbouwen rondom Hospitality. Een netwerk waarin ruimte is voor nieuwe ideeën, waarin we anders kijken naar talent en waarin we durven te experimenteren met andere vormen van onderwijs”.
Met Generation Hospitality willen NHL Stenden en Noorderpoort samen met hun partners bijdragen aan een sterke hospitality sector in Noord-Nederland, waarin talent, onderwijs en praktijk elkaar versterken.
Bron: Noorderpoort
Foto: Ronnie Zeemering