Nieuwe Zaaiplaatsen sluit af met verhalen uit Pekela en een blik vooruit

BOVEN PEKELA – Op donderdag 22 oktober 2026 vindt in dorpshuis De Riggel in Boven Pekela de afsluitende bijeenkomst van Nieuwe Zaaiplaatsen plaats. Deelnemers, ouders, makers en samenwerkingspartners kijken terug op het project en vooruit naar het vervolg: Club P.kel. Ook andere belangstellenden zijn welkom.
Nieuwe Zaaiplaatsen begon in 2021 als een Toukomst-idee. Stichting Deinum, De Steeg, Jimmy’s en Sparklab werkten samen met kinderen, jongeren, scholen en bewoners aan ruimte voor creativiteit in Pekela. Van muziek maken en creatieve ateliers tot workshops waarin kunst en filosofie samenkwamen: deelnemers konden hun ideeën ontwikkelen en samen met anderen iets maken.
Tijdens de bijeenkomst staan de ervaringen van deelnemers centraal. Wat heeft het samen maken opgeleverd? Wat betekenden de activiteiten voor kinderen, jongeren en hun omgeving? En wat willen zij behouden voor de toekomst?
Op het programma staan de film Waar is iedereen?, gemaakt door Afra Rijkhoff en Stan van Dijk met jongeren, verhalen van betrokkenen en de eerste inzichten uit het onderzoek naar de betekenis van het project. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar Club P.kel en de verdere samenwerking rond een creatieve plek voor kinderen en jongeren in Pekela.
De inloop is vanaf 16.30 uur. Het programma duurt van 17.00 tot 19.00 uur, met tussendoor soep en broodjes.
Locatie: dorpshuis De Riggel, Noorderkolonie 13, Boven Pekela.
Aanmelden: via niels@derijdendepopschool.nl. Geef eventuele dieetwensen door.
Bron: Niels Steenstra, Stichting Deinum
Fotocredit: Lucas Kemper