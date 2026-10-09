Oldambt maakt deze jaarwisseling geen uitzondering op landelijk vuurwerkverbod

OLDAMBT – Tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geldt voor het eerst het landelijke verbod op consumentenvuurwerk. Oldambt verleent deze jaarwisseling geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van F2-vuurwerk. Hiervoor zijn ook geen verzoeken bij Oldambt binnengekomen.
Het besluit over ontheffingen geldt voor de jaarwisseling 2026-2027. Ontheffingen vragen extra toezicht, dat voor deze jaarwisseling onvoldoende kan worden georganiseerd. Voor de volgende jaarwisseling wordt op basis van de opgedane ervaringen en eventuele verzoeken opnieuw een afweging gemaakt. Ook Groningen en Midden-Groningen hebben deze keuze gemaakt.
Carbidschieten en vuurtonnen
Carbidschieten en het gebruik van vuurtonnen vallen niet onder het landelijke vuurwerkverbod en kennen eigen regels. De gemeenteraad vergadert op 18 november over de Algemene Plaatselijke Verordening. Als die vastgesteld wordt, kunnen inwoners voor 10 december een melding doen als zij willen carbidschieten. Zij moeten daarbij voldoen aan de voorwaarden, bijvoorbeeld voor een vrij schootsveld en voldoende afstand tot dierenpensions. Het aanvragen van een ontheffing is dan niet meer nodig.
Daarnaast komt binnenkort op de website van de gemeente Oldambt een aanvraagformulier voor inwoners die graag een vuurton willen hebben. Na registratie en enkele spelregels voor het verantwoord gebruik worden de beschikbare vuurtonnen dan bij inwoners thuis afgeleverd.
Bron: Gemeente Oldambt