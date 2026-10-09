Onderscheidingen voor Meinardi, De Stadsakker en Zandhoeve Holsteins

REGIO – Drie Groningse bedrijven hebben de Groningse Waarde-Ring ontvangen voor hun inzet om inwoners meer te betrekken bij de herkomst van hun voedsel. Meinardi, De Stadsakker en Zandhoeve Holsteins laten ieder op hun eigen manier zien hoe voedselproducenten en consumenten dichter bij elkaar kunnen komen.
Als waardering voor deze inzet reikte gedeputeerde Leo Wenneger de onderscheidingen uit tijdens een voedselcafé op vrijdag 9 oktober, in het kader van de Week van Ons Eten. Met de Waarde-Ring zet de provincie jaarlijks initiatiefnemers in het zonnetje die boeren en consumenten met elkaar verbinden. “Achter elke Waarde-Ring zit een verhaal van betrokkenheid, doorzettingsvermogen en samenwerking. De winnaars van 2026 bewijzen dat een goed idee en de wil om verschil te maken een grote impact kunnen hebben”, aldus de gedeputeerde.
De Waarde-Ringen worden uitgereikt in drie categorieën.
Afzet en Zichtbaarheid
De familie Meinardi is met haar aardbeien en asperges al jaren een begrip in Noord-Groningen. Eigenaar Huib Meinardi ontvangt de Waarde-Ring voor zijn jarenlange inzet voor Groningse streekproducten. Met zijn winkels brengt hij producten van regionale ondernemers onder de aandacht van een breed publiek en creëert hij nieuwe afzetkansen. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, van maaltijden tot brood, werkt hij consequent samen met producenten uit de provincie. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan een sterke regionale voedselketen.
Sociaal, Gezondheid en Leefbaarheid
Merlijn Albering loopt al jaren voorop in de beweging rondom lokaal en gezond voedsel. Met De Stadsakker was zij in 2011 een van de eerste tuinders in Groningen die groenten, fruit en bloemen rechtstreeks aan consumenten verkocht via abonnementen. Daarmee bracht zij voedselproductie dichter bij de stad en maakte zij veel inwoners bewuster van de herkomst van hun eten. Daarnaast inspireerde zij een nieuwe generatie tuinders en deelt zij haar kennis nog altijd via kwekerij De Stadsakker en als docent.
Landbouw en Visserij
Jan Pieter en Margaretha van Tilburg van Zandhoeve Holsteins ontvangen de Waarde-Ring voor hun inzet voor een toekomstbestendige landbouw. Op hun bedrijf in Hellum combineren zij voedselproductie met aandacht voor bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn en landschap. Het echtpaar maakte de overstap van een gangbaar melkveebedrijf naar een biologische en regeneratieve bedrijfsvoering en bewijst dat duurzaam boeren en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand kunnen gaan. Daarnaast delen zij hun kennis actief met studenten, onderzoekers en collega-boeren en inspireren zij anderen met hun open houding en vernieuwende aanpak.
Week van ons eten
De uitreiking van de Waarde-Ring is onderdeel van de Week van Ons Eten, een jaarlijkse campagne in de tweede week van oktober. De campagne richt zich op het vergroten van de waardering en het bewustzijn over de herkomst en waarde van ons voedsel. Tussen 3 en 10 oktober werden rondleidingen op boerderijen, kookworkshops en markten georganiseerd. De Week van Ons Eten is een initiatief van de Stichting Dutch Agri Food Week.
Bron: Provincie Groningen
Foto’s: Gerhard Taatgen