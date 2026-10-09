Ontdek de mogelijkheden van ChatGPT voor je dagelijks gebruik tijdens workshop in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Maar wat kun je er eigenlijk mee? Tijdens de gratis workshop ‘ChatGPT voor dagelijks gebruik’ op donderdag 22 oktober ontdek je hoe deze slimme AI-assistent kan helpen bij allerlei alledaagse vragen en taken.
Steeds meer mensen gebruiken ChatGPT om teksten te schrijven, informatie op te zoeken, ideeën op te doen of activiteiten te plannen. Tijdens deze interactieve workshop maak je op een toegankelijke manier kennis met de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Je leert hoe ChatGPT werkt, hoe je duidelijke vragen stelt en hoe je het programma kunt inzetten voor praktische toepassingen in het dagelijks leven.
De workshop vindt plaats op donderdag 22 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam. Deelname is gratis. De workshop maakt deel uit van een reeks informatieve bijeenkomsten die Bibliotheek Veendam in 2026 organiseert.
Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van Bibliotheek Veendam
Bron: Maaike Hermse, Biblionet