Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 11 oktober zendt Groningen 1 een kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Bourtange uit. Dit is door het kerkenteam op zondag 4 oktober opgenomen.

Voorganger: Ds. Lavooij

Schriftlezing: Deuteronomium 33 vers 1-5 en vers 26

Thema: “Houdt de lofzang gaande”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 11 oktober uitgezonden en maandagavond 12 oktober om 22:00 uur herhaald. 

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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