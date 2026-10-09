Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 11 oktober zendt Groningen 1 een kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Bourtange uit. Dit is door het kerkenteam op zondag 4 oktober opgenomen.
Voorganger: Ds. Lavooij
Schriftlezing: Deuteronomium 33 vers 1-5 en vers 26
Thema: “Houdt de lofzang gaande”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 11 oktober uitgezonden en maandagavond 12 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst.