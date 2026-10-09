Opnieuw asielzoekers buiten in de regen bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL – Twintig mensen die in Nederland asiel willen aanvragen, hebben de nacht van woensdag op donderdag buiten doorgebracht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij moesten in het gras slapen terwijl het regende, omdat er onvoldoende opvangplekken beschikbaar waren. Dat melden het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland.
De situatie maakt volgens beide organisaties opnieuw duidelijk hoe groot de druk op de opvang is. De afgelopen weken bereikte de dagopvang in Ter Apel, die door het Rode Kruis en VluchtelingenWerk wordt verzorgd, meerdere keren de maximale capaciteit van 150 mensen. Daardoor moesten asielzoekers overdag buiten wachten en waren er ook mensen die noodgedwongen buiten moesten overnachten.
Opvangcapaciteit onder druk
Het tekort aan opvangplekken stelt de hulporganisaties voor moeilijke keuzes. Het Rode Kruis ziet zich genoodzaakt de nachtopvang te beperken tot de 150 mensen die vanuit de dagopvang komen. Volgens de organisatie is deze beperking nodig om de opvang veilig en beheersbaar te houden.
De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het tekort ligt volgens het Rode Kruis en VluchtelingenWerk niet alleen bij de noordelijke gemeenten, die de nachtopvang organiseren. Ook andere gemeenten in Nederland moeten volgens de organisaties bijdragen aan voldoende opvangplekken.
De oproep komt op een moment dat ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gewaarschuwd dat de situatie in de asielopvang zeer kritiek is. De gevolgen daarvan zijn in Ter Apel zichtbaar, waar mensen die bescherming zoeken soms geen geschikte plek hebben om de nacht door te brengen.
Oproep tot uitvoering Spreidingswet
Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk dringen aan op een snelle uitvoering van de Spreidingswet. Volgens de organisaties zijn er momenteel 107 gemeenten die geen opvang bieden aan vluchtelingen. Daarnaast zouden 119 gemeenten te weinig opvang verzorgen.
Samen met andere organisaties zoeken het Rode Kruis en VluchtelingenWerk naar mogelijkheden om de druk op Ter Apel te verminderen. In overleg met het ministerie en het COA wordt onder meer gekeken naar locaties waar nieuw aangekomen asielzoekers enkele dagen en nachten kunnen verblijven, in afwachting van een plek in de reguliere opvang.
Met tijdelijke opvang op dergelijke locaties willen de organisaties voorkomen dat mensen meerdere keren moeten verhuizen of langdurig in onzekerheid blijven over hun verblijfplaats. Een veilige plek, rust en duidelijke informatie zijn volgens hen belangrijk in de eerste dagen na aankomst in Nederland.
De hulporganisaties willen met deze aanpak niet alleen de omstandigheden voor de nieuwkomers verbeteren, maar ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel verlichten.
Bron: Het Rode Kruis