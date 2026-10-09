Paddenstoelenfestival in Midwolda

MIDWOLDA – Op zondag 18 oktober 2026 organiseert Het Groninger Landschap het Paddenstoelenfestival op Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Van 11.00 tot 17.00 uur kunnen gezinnen met jonge kinderen de natuur van het landgoed ontdekken en kennismaken met de bijzondere wereld van paddenstoelen.
Op Landgoed Ennemaborg worden jaarlijks meer dan 250 verschillende soorten paddenstoelen waargenomen. Tijdens het festival kunnen bezoekers op ontdekkingstocht door het bos en bijzondere soorten te bewonderen, zoals de blotebillenzwam, het gewone elfenbankje of eekhoorntjesbrood.
Naast het zoeken naar paddenstoelen zijn er gedurende de dag verschillende activiteiten te doen: zo kunnen kinderen o.a. waterbeestjes vangen, braakballen uitpluizen, hun eigen brood bakken, knutselen, een evenwichtsparcours lopen of zich laten schminken. De activiteiten vinden plaats op en rond het landgoed bij het bezoekerscentrum.
Het festivalterrein is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten is een stempelkaart nodig. Deze is verkrijgbaar bij de kraam van Het Groninger Landschap. Meld je voor 11 oktober aan via de website en maak kans op twee gratis stempelkaarten.
Praktische informatie
Zondag 18 oktober 2026
11.00 – 17.00 uur
Bezoekerscentrum Ennemaborg
Hoofdweg 96, Midwolda
Meer informatie en aanmelden via: www.groningerlandschap.nl/paddenstoelenfestival
Mede mogelijk gemaakt door
Het Paddenstoelenfestival wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting de Versterking en De Nationale Postcode Loterij.
Bron: Het Groninger Landschap