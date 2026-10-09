Saab Classics Vereniging organiseert toertocht

BELLINGWOLDE – Aanstaande zondag wordt vanaf het MOW/Museum Westerwolde in Bellingwolde een Saabrit gereden. Hieraan doen 27 auto’s mee.
De deelnemers kunnen vanaf 10.30 uur het museum bekijken. Daar staat voor hen koffie/thee met iets lekkers klaar. Vanaf 12:00 uur is de start van de rit van zo’n 100 km.
Bij Moeke Breugel in Winschoten gebruiken ze een lunch. De rit eindigt in café Hangar 28 bij het vliegveld in Oostwold.
De rit is uitsluitend voor leden van de Saab Classics Vereniging Nederland. Wel een Saab, maar nog geen lid? Dan kun je je aanmelden en een volgende keer ook mee doen.
Bron: Astrid Lüürssen