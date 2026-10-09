Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit nieuwe voorzitter raad van bestuur UMCG

GRONINGEN – Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit wordt per 16 april 2027 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG. Zij volgt Ate van der Zee op, die op 15 april 2027 met pensioen gaat. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit is vicevoorzitter en maakt sinds 2020 deel uit van de raad van bestuur van het UMCG.
Klein Nagelvoort-Schuit studeerde geneeskunde in Rotterdam en specialiseerde zich tot internist-intensivist acute geneeskunde. Daarna bleef zij 20 jaar verbonden aan het Erasmus MC, onder andere als afdelingshoofd spoedeisende hulp en later afdelingshoofd, opleider en hoogleraar interne geneeskunde. In 2020 trad zij toe tot de raad van bestuur van het UMCG met de portefeuille patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, medische vervolgopleidingen en IT. Daarnaast werd zij aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot hoogleraar Zorg van de Toekomst.
Aan de benoeming ging een zorgvuldig traject vooraf. De benoemingsadviescommissie en de gremia adviseerden unaniem positief over de voorgenomen benoeming. Geert ten Dam, voorzitter van de raad van toezicht: ‘Met Stephanie krijgen we een inspirerende en excellente bestuursvoorzitter. Ze heeft een scherp oog voor de mens, verbindt in haar leiderschap en weet energie en enthousiasme te combineren met daadkracht en innovatievermogen. Dankzij haar sterke regionale en landelijke netwerk en haar grondige kennis van het UMCG is zij bij uitstek toegerust om de strategie van het UMCG verder uit te werken. Als raad van toezicht hebben we er alle vertrouwen in dat Stephanie met overtuiging en ambitie richting geeft aan de toekomst van het UMCG.’
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit: ‘Ik kijk ernaar uit om deze verantwoordelijkheid op me te nemen, samen met mijn collega’s in de raad van bestuur. We staan voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik ben ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken. In het UMCG komen hoog complexe patiëntenzorg, onderzoek met wereldwijde impact en onderwijs voor de zorgverleners van morgen samen. Met Koers30 benutten we die kracht met technologie, passende zorg, preventie en duurzaamheid, en met de mens altijd centraal. Niemand kan dit alleen en gelukkig hoeft dat ook niet. We doen het samen: met onze collega’s, met patiënten en studenten, en met al onze partners in de regio, landelijk en internationaal.’
Per 16 april 2027 bestaat de raad van bestuur van het UMCG naast prof. dr. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (voorzitter) uit prof. dr. Wiro Niessen (decaan) en Paulina Snijders MSc (CFO). De raad van toezicht start binnenkort de procedure voor de werving van een nieuw lid van de raad van bestuur met de portefeuille patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid en medische vervolgopleidingen.
Bron: UMCG