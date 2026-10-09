Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.15 Henriette/Freek Davelaar – Reactie raadsvergadering Graanrepubliek/Lenin

09.45 Jörgen de Bruin – Laarsjesdag

10.15 Sjoert Fleurke – Uitslag Wespentelling 2026

10.45 Michiel van der Spek – Vooruitblik op de Sport

11.15 Goziena Brongers – Week van de Voedselbanken

11.45 Ronald Koch – IMG voert wijzigingen door bij vernieuwd aanvraagproces

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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