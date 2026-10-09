Winnaars Groninger Cultuurprijzen 2026 bekend

GRONINGEN, HOOGEZAND – De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen hebben op woensdag 7 oktober de Groninger Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. Met de prijzen worden makers, organisaties en initiatieven onderscheiden die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele leven in Groningen. Er zijn drie categorieën: professionals, talent en amateurkunst. Iedere winnaar ontvangt € 5.000.
De winnaars van 2026
Terug naar het Begin wint Groninger Cultuurprijs
De Groninger Cultuurprijs 2026 is gewonnen door Terug naar het Begin. Volgens de jury laat het festival sinds 2008 zien hoe professionele kunst, erfgoed en landschap elkaar kunnen versterken. Voorstellingen, concerten en andere kunstvormen vinden plaats in historische kerken, dorpshuizen en bijzondere locaties in het wierdenlandschap van Noord-Groningen.
De jury waardeert de manier waarop het festival de omgeving onderdeel maakt van de culturele ervaring. Daarnaast biedt Terug naar het Begin ruimte aan nieuw Gronings talent en verbindt het festival stad en ommeland. Ook de samenwerking met lokale vrijwilligers en erfgoedorganisaties speelde een belangrijke rol in het oordeel van de jury.
Faisel Saro wint Groninger Talentprijs
De Groninger Talentprijs 2026 is uitgereikt aan beeldend kunstenaar Faisel Saro. In zijn werk onderzoekt hij thema’s als geschiedenis, identiteit, het slavernijverleden en de invloed daarvan op het heden.
De jury ziet in Saro een kunstenaar met een sterke eigen signatuur en een groeiende landelijke zichtbaarheid. Zijn werk was de afgelopen jaren onder meer te zien bij het Groninger Museum, Noorderzon, De Doelen en Oerol. Ook zijn maatschappelijke betrokkenheid woog mee in de beoordeling. Volgens de jury weet hij verschillende gemeenschappen met elkaar te verbinden en maakt hij via kunst nieuwe perspectieven zichtbaar.
Charles Goudsmit & Stichting Pittig Gekruid wint Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst
De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst is toegekend aan Charles Goudsmit en Stichting Pittig Gekruid. De stichting zet zich al jarenlang in voor het zichtbaar maken van verhalen, makers en gemeenschappen die niet altijd vanzelfsprekend een podium krijgen.
Met projecten als ‘Voetsporen van Nazaten’ en programma’s rond ‘Keti Koti’ brengt Pittig Gekruid verschillende generaties, achtergronden en perspectieven samen. De jury spreekt daarnaast haar waardering uit voor de inzet van Charles Goudsmit, die veel tijd besteedt aan het ondersteunen van amateurkunstenaars en het creëren van kansen voor anderen.
De jury
De jury zag dit jaar een duidelijke rode draad in de voordrachten. Naast artistieke kwaliteit was er bijzondere aandacht voor makers en organisaties die ook iets betekenen voor anderen. Zij geven ruimte aan nieuw talent, brengen mensen met elkaar in contact, maken onbekende verhalen zichtbaar en versterken daarmee het culturele klimaat in Groningen.
Volgens de jury laten de winnaars zien dat cultuur niet alleen ontstaat op het podium, in een atelier of tijdens een voorstelling, maar ook dankzij de inzet van mensen die achter de schermen kansen creëren voor anderen.
De prijsuitreiking
De Groninger Cultuurprijzen 2026 werden op woensdag 7 oktober uitgereikt in Kielzog in Hoogezand. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden ook de overige genomineerden in het zonnetje gezet.
Bron: Provincie Groningen
Foto’s: Niels Knelis