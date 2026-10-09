Winterfeelings bij Hof van Sellingen, al 35 jaar een begrip

SELLINGEN – Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober staat Hof van Sellingen volledig in het teken van AutumnDream meets Winterfeelings.
Een bijzondere primeur, want voor het eerst worden de twee vertrouwde sfeerevenementen samengebracht in één weekend. Een verrassende combinatie waarin de warme kleuren van de herfst langzaam overgaan in de magie van de winter.
Al 35 jaar een begrip
Al 35 jaar organiseert Hof van Sellingen / Fleurestiek bijzondere sfeerevenementen. Wat ooit begon op eerdere winkellocaties, groeide uit tot een geliefde traditie. Inmiddels vindt het evenement voor de 19e keer plaats in Sellingen. En hoewel er in al die jaren veel is veranderd, is één ding altijd gebleven, de liefde voor sfeer, gezelligheid en het creëren van een bijzondere beleving.
Van warme herfstkleuren naar fonkelende winterlichtjes
Tijdens AutumnDream meets Winterfeelings worden bezoekers meegenomen op een sfeervolle reis door twee seizoenen. Warme herfsttinten, bloemen, groen en natuurlijke materialen worden gecombineerd met winterse gezelligheid, fonkelende lichtjes en feestelijke decoraties. De verschillende ruimtes van Hof van Sellingen worden omgetoverd tot een sfeervolle wereld vol inspiratie.
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober van 10.00 tot 18.00 uur.
Hof van Sellingen – Dorpsstraat 8, Sellingen
Meer informatie: www.hofvansellingen.com
Bron: Johan Eitens