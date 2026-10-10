Amerikaanse kunst in molen Oude Pekela

OUDE PEKELA – In molen De Onrust in Oude Pekela is tot begin december een bijzondere tentoonstelling zien. Op een van de etages van de Pekelder molen zijn schilderijen te zien van de Amerikaanse kunstenaar Gerson Brink Stearns.
De 60-jarige Brink Stearns reisde meer dan dertig jaar over de hele wereld om vooral in de grote steden inspiratie op te doen voor zijn werk. Sinds enige tijd heeft hij zich gevestigd in de stad Groningen.
Zijn werk is abstract, vrolijk geïnspireerd op stedelijke landschappen, waarbij de kunstenaar soms gebruik maakt van gelaagde texturen en gerecycled materiaal.
Molenaars Chris Stuut en Abel Middel van De Onrust zijn trots op de komst van de Amerikaanse kunstenaar naar Pekela.
De expositie is tijdens openingstijden van De Onrust te bekijken: donderdag van 11.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela