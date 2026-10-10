Bato trekt zegetocht voort tegen CEC

WINSCHOTEN – De Winschoters zijn dit seizoen voor het eerst in hun bestaan als zaterdagclub actief in de vierde klasse en doen dat uitstekend. Vanmiddag werd op sportpark St. Vitusholt met 6-2 gewonnen van naaste belager CEC.
Door Gert Meulman
De ploeg van trainer Martijn Drent verloor alleen de eerste wedstrijd van deze competitie en wist daarna alle duels in winst om te zetten. Door de overwinning van vandaag staan de Winschoters op een fraaie tweede plaats, achter het nog ongeslagen SVBO. Vanmiddag trof Bato het eveneens hoog geklasseerde CEC uit Emmercompascuum. De verdediging van trainer Erwin Sikkes leek in de beginfase totaal niet bij de les. Binnen tien minuten had Bato al drie keer gescoord. In de tweede minuut was het CEC-verdediger Rick Kuipers die op knullige wijze de bal inleverde, waarna Niels van Delden dankbaar binnenschoot. In de vierde minuut had Daimy ten Velde tussendoor de gelijkmaker voor CEC gemaakt. Hij werd op snelheid uitstekend in de loop aangespeeld en liet zijn tegenstander Ramon Veen en doelman Damy Sinot kansloos: 1-1. In de zevende minuut was het opnieuw Niels van Delden die met een welgemikte vrije trap Tom van Aalst in staat stelde ongehinderd binnen te koppen. Nog geen minuut later profiteerde Mathijs Mollema van een cadeautje van Mike Wilts. Zo stond er na acht minuten al een spectaculaire 3-1 op het scorebord. CEC was even aangeslagen, maar liet het er niet bij zitten. Ten Velde miste vanuit de draai net wat kracht om goed af te ronden, terwijl Tomas Been nog over het doel van Sinot schoot. Na twintig minuten spelen ging CEC opnieuw fors in de fout. Doelman Stan de Boer speelde de bal naar Been, die de bal voorlangs wilde wegwerken, maar deze inleverde bij Mika Drent. Die stond net buiten het strafschopgebied, bedacht zich niet en schoot de bal langs de teruglopende De Boer onberispelijk binnen: 4-1.
Vijf minuten later kwam CEC terug in de wedstrijd. Daarvoor was wel een gemakkelijk gegeven strafschop nodig. Bato-verdediger Tygo Klunder bracht Dani Jansen op de rand van het strafschopgebied uit balans, waarna scheidsrechter Leistra de bal op de stip legde. CEC had vorige week thuis nog een strafschop gemist via Tom Rengers, maar ditmaal nam Thijs Herder de verantwoordelijkheid. Hij stuurde Sinot naar de verkeerde hoek: 4-2. Niet veel later werd CEC opnieuw gevaarlijk. Een lob van Ten Velde kon door Sinot nog maar net tot hoekschop worden verwerkt. Tien minuten voor rust kwam de regen met bakken uit de hemel. Op het kletsnatte veld kreeg Mike Wilts geel na een duel met Niels van Delden dat correct leek te zijn verlopen. Even daarvoor had Van Delden een uitstekende kans gehad om de voorsprong van Bato verder uit te bouwen. Hij schoot echter op doelman De Boer, terwijl afleggen op Van Aalst wellicht een betere keuze was geweest. Het laatste wapenfeit voor rust kwam opnieuw van de thuisploeg. Mika Drent zag zijn vrije trap vanaf de linkerkant bijna in de verre bovenhoek verdwijnen.
In de tweede helft zette CEC wat meer druk naar voren, maar echte kansen leverde dat nauwelijks op. Daimy ten Velde zag zijn inzet eenvoudig gekeerd worden door Sinot. Bato ontsnapte nog toen een duidelijke handsbal van verdediger Thijs Hoendervanger door scheidsrechter Leistra werd weggewuifd. Sikkes bracht vervolgens Dylan Snijders en Jamie Oost binnen de lijnen voor Mike Wilts en Sander de Graaf. Ook Drent wisselde: Zdenek Koning en Aziz Haruna kwamen in het veld voor Elvis Hedzic en Martijn Mulder. Laatstgenoemde had kort daarvoor nog een gele kaart gekregen.
Twintig minuten voor tijd maakte Mathijs Mollema met een snoeihard genomen vrije trap zijn 250ste doelpunt uit zijn loopbaan. Daarmee bracht hij de stand op 5-2 en zette hij een extra bijzonder tintje op de middag. Bato bracht daarna nog de JO 19 jeugdspelers Steyn Blaauw, Xiand Ming Zhang en Kayne Hulshof voor respectievelijk Mika Drent, Thijs Hoendervanger en Mollema. CEC kreeg nog een uitstekende mogelijkheid om de achterstand te verkleinen, maar Rengers mikte van dichtbij over. De bij CEC ingevalleTn Snijders kreeg vervolgens nog terecht geel na een te felle tackle op Blaauw. In de voorlaatste minuut bepaalde de thuisploeg de eindstand op 6-2. Ramon Veen was de maker van het laatste doelpunt.
Bato speelt volgende week een uitwedstrijd tegen SJS in Stadskanaal. CEC krijgt thuis de kans om zich te herstellen tegen Elim.
Tekst en foto’s: Gert Meulman