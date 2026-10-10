Drukbezochte Ladiesnight in De Drijscheer in Alteveer

ALTEVEER – In De Drijscheer in Alteveer vindt vandaag een Ladiesnight met zo’n 35 standhouders plaats. Bezoekers kunnen er nog tot 22.00 uur terecht voor onder meer kleding, sieraden, woondecoratie, tuinartikelen, beautyproducten en handgemaakte artikelen. Ook de eerste kerstdecoraties zijn al te vinden.
Naast de marktkramen zijn er mogelijkheden voor schoonheidsbehandelingen, het zetten van een tattoo en massages. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar, waaronder snert en noodles uit eigen keuken.
Tijdens Ladiesnight is de ruilwinkel ook geopend. Belangstellenden kunnen er een kijkje nemen en eventueel een abonnement aangaan.
Foto’s: Jan Glazenburg