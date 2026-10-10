Exercitie Bataafsche Gewapende Burgermacht in Bourtange

BOURTANGE – Dit weekend exerceert de Bataafsche Gewapende Burgermacht in het Departement van de Eems in Bourtange.
Vanwege de slechte weersvoorspelling moest de vereniging het geplande kampement helaas afblazen. Slechts een klein deel van de vereniging reisde daardoor af naar Bourtange. Dat mocht de pret echter niet drukken: na een mars door de vesting werd koers gezet naar de Sikkepit. Daar werd geoefend met het laden en afvuren van de musketten. De burgermacht maakte hierbij gebruik van authentieke musketten, die ook weleens bleken te weigeren.
Het voordeel van de kleine bezetting was dat de leden alle tijd hadden om het aanwezige publiek uitgebreid tekst en uitleg te geven over het gebruik van de historische wapens.
Zondagmiddag om 14.00 uur zal de Burgermacht opnieuw oefenen bij de Sikkepit.
Tekst: Anneke Vlug
Foto’s: Hans Graveland