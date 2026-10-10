Gerestaureerde Molukse graven in Finsterwolde onthuld: geschiedenis krijgt een blijvende plek

FINSTERWOLDE – Op de begraafplaats in Finsterwolde zijn vandaag de gerestaureerde Molukse graven onthuld. Met de vernieuwde grafmonumenten krijgt een belangrijk, maar ingrijpend hoofdstuk uit de lokale geschiedenis opnieuw aandacht. De herdenkingsplek brengt tien kindergraven en het graf van een Molukse ex-KNIL-militair samen.

De restauratie is het resultaat van een initiatief van de werkgroep Molukse graven Finsterwolde. De werkgroep wil de graven behouden en de verhalen achter de overledenen doorgeven aan volgende generaties. Bij de plechtigheid werd niet alleen stilgestaan bij de overledenen, maar ook bij de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Groningen en de rest van Nederland.

Bijzondere plek voor Sara Surilatu

Een belangrijke stap in het project werd afgelopen juni gezet, toen Sara Surilatu opnieuw werd begraven in Finsterwolde. Het Molukse meisje overleed in 1957 op achtjarige leeftijd door verdrinking. Haar graf lag voorheen op een andere plek op de begraafplaats. Door de herbegrafenis kreeg zij een plaats tussen de andere Molukse graven.

De herbegrafenis vormde het startsein voor de verdere herinrichting. Negen graven lagen al dicht bij elkaar. Met de verplaatsing van Sara’s graf konden de tien kindergraven en het graf van de ex-KNIL-militair als één geheel worden ingericht.

Het project kreeg steun van de gemeente Oldambt. Ook het onderhoud van de graven, dat eerder op vrijwillige basis door dorpsbewoners werd uitgevoerd, wordt voortaan formeel door de gemeente verzorgd.

Geschiedenis die niet vergeten mag worden

De bijeenkomst begon in de Stefanuskerk, waar voormalig directeur van het Drents Museum Harry Tupan een lezing verzorgde over de Molukse geschiedenis. Na de toespraken en de toelichting van de werkgroep verplaatsten de aanwezigen zich naar de begraafplaats.

Daar werden de vernieuwde grafmonumenten onthuld door Ateng Salakory. Hierbij was ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema aanwezig. Ook was er ruimte voor een Moluks gebed, een gedicht van Djébé Sopacuaperu en een lied van de familie Meli Unmehopa. De bijeenkomst werd afgesloten met traditionele Molukse hapjes en drankjes.

De geschiedenis van de Molukse gemeenschap is nauw verbonden met de komst van Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland in de jaren vijftig. Veel gezinnen kregen te maken met moeilijke leefomstandigheden en een langdurig verblijf in tijdelijke opvanglocaties. Ook in de gemeente Oldambt zijn de sporen van die geschiedenis nog terug te vinden.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema benadrukte eerder het belang van het blijven vertellen van deze verhalen. Zij wees daarbij op de manier waarop Molukse militairen en hun gezinnen destijds werden opgevangen, ondanks de inzet van de militairen voor Nederland.

Van dorpsinitiatief naar blijvende herdenkingsplek

De plannen voor het behoud en herstel van de graven kwamen in juni 2024 op gang. Dorpsbewoners zochten toen mensen die wilden meedenken en meehelpen. Het initiatief kwam voort uit de betrokkenheid van inwoners die al langere tijd contact onderhielden met de Molukse gemeenschap.

Naast het herstel van de graven was er bijzondere aandacht voor het verhaal van Sara Surilatu. De wens ontstond om de kindergraven samen te brengen op een plek waar bezoekers de geschiedenis kunnen leren kennen en waar nabestaanden kunnen herdenken.

Ook het “Ambonezenbosje” speelt een rol in het bewaren van dit verleden. Op die plek woonde de Molukse gemeenschap van 1953 tot 1961. Na het vertrek van de bewoners werden de gebouwen verwijderd en werd het terrein beplant met bomen. Bij de overdracht aan Stichting Het Groninger Landschap werd een informatiebord geplaatst met foto’s en uitleg over de vroegere bewoning.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Molukse gezinnen het kamp in het “Ambonezenbosje” moesten verlaten. De vernieuwde graven in Finsterwolde vormen daarmee niet alleen een plek om de overledenen te herdenken, maar ook een herinnering aan een geschiedenis die deel uitmaakt van het verhaal van de regio. Met de restauratie is een belangrijke stap gezet in het behoud van dit erfgoed. De graven en de verhalen die erbij horen, krijgen zo een zichtbare plek in Finsterwolde en blijven onder de aandacht van toekomstige generaties.

Foto’s: Wiktor Moorlag