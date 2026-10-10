Klaverjasseizoen vv Westerwolde van start

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond vond de eerste klaverjasavond van het seizoen bij de v.v. Westerwolde plaats. Totaal 32 personen wisten deze avond de weg naar de kantine op sportpark De Barlage te vinden, hetgeen voor de eerste speelavond een mooi aantal betekende. Een aantal min of meer vaste kaarters was deze avond helaas verhinderd.
Toen rond de klok van 23.00 uur de balans kon worden opgemaakt, bleek dat “nieuweling” Mark Visser de meeste punten bij elkaar had gekaart. Hij was een van de eerste deelnemers gedurende de voorbije seizoenen die deze avond een score boven de 6000 punten wisten te realiseren. Met 6251 punten overvleugelde hij iedereen en ging dan met ook de eerste prijs naar huis. Tweede werd Jan Wilts met 5988 punten en op de derde plaats eindigde Henk Christians met een totaal van 5599 punten. De gemiddelde score van deze eerste speelavond was 4520 punten, 59 punten lager dan het gemiddelde van het gehele vorige seizoen.
De volgende klaverjasavond van de v.v. Westerwolde vindt plaats op vrijdag 6 november en ook dan wordt er om 19.30 uur in de kantine op De Barlage gestart.
Bron en foto’s: HJ Pleiter