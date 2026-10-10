DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen donderdag 13.00 en vrijdag 15.30 uur is bij een woning aan de “Zum Alten Turm” in Papenburg ingebroken. Nadat de daders zich met geweld toegang tot het pand hadden verschaft doorzochten ze de ruimtes en openden kasten en lades. Er zijn onder anderen sieraden gestolen. De schade wordt op 2.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 04961/9260.