Museumspoorlijn STAR brengt locomotor ‘Opa’ terug op de rails

STADSKANAAL – Museumspoorlijn STAR heeft vanmiddag locomotor 353, bijgenaamd ‘Opa’, opnieuw in dienst genomen. De locomotor van Nederlandse makelij uit 1950 onderging de afgelopen jaren een uitgebreide revisie en kan daardoor weer vele jaren mee.
Eerbetoon
Locomotor 353, beter bekend als de ‘Sik’, is sinds 1998 bij de STAR en heeft er vele jaren dienstgedaan. Een van de machinisten die veel met de locomotor reed, was Hilbrand ‘Opa’ Schripsema. Hij had eerder bij NS gewerkt en daar als rangeerder veel ervaring opgedaan met dit type locomotief. Als vrijwilliger van het eerste uur gaf Hilbrand zijn praktijkervaring door aan vele nieuwe machinisten bij de STAR. Na zijn overlijden in 2008 werd besloten de ‘353’ als eerbetoon naar hem te vernoemen.
Drie generaties
De naam ‘Opa’ kwam niet zomaar uit de lucht vallen: zoon Peter is al sinds de oprichting van de STAR actief als medewerker bij de infra en als machinist, terwijl kleindochter Corine als stoker op de stoomlocomotieven van de STAR werkt. Zo zijn drie generaties van de familie met de museumspoorlijn verbonden.
Revisie
De 353 onderging de afgelopen jaren een grote motorrevisie, waarbij ook het remwerk volledig werd nagekeken. De technische dienst van de STAR voerde de revisie geheel in eigen beheer uit. De locomotief behield daarbij haar kenmerkende geel-grijze kleurstelling, waarin locomotoren van dit type ook jarenlang voor NS hebben gereden.
Bron: STAR
Foto’s: Hemmo Kuiper