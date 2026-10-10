Politie waarschuwt via Burgernet voor nepagenten in Ter Apel

TER APEL – Via Burgernet waarschuwt de politie dat in Ter Apel nepagenten actief zijn.
Er zijn oplichters die zich voordoen als politieagenten om bij mensen thuis binnen te komen en waardevolle spullen, geld en bankpassen te stelen.
De politie waarschuwt:
-Wees alert en bescherm jezelf én anderen!
-Laat onbekenden niet zomaar binnen.
-Geef nooit je bankpas, pincode, geld of sieraden mee aan iemand die beweert van de politie te zijn.
-Vertrouw niet blindelings op een politie-uniform, legitimatiebewijs of een telefoontje.
-Vraag om legitimatie en controleer de identiteit via het officiële politienummer.
– Bij twijfel: houd de deur dicht en bel zelf de politie via 112.