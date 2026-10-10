Recordopkomst bij sprankelende Nedmag Moonlightwalk

VEENDAM – De negende Nedmag Moonlightwalk op 25 september jl. was een groot succes en bracht een recordaantal van maar liefst 1.500 wandelaars op de been.
Zij genoten van een sfeervolle wandeling van ongeveer 6 kilometer, met langs de route maar liefst 20 verrassende en uiteenlopende acts. Ook het fantastische weer droeg bij aan de feestelijke avond, terwijl de volle maan voor een extra magische sfeer zorgde. Bij de muziekkoepel in Wildervank wachtte de deelnemers bovendien een bijzondere verrassing: bussen van het Busmuseum brachten iedereen terug naar het station in Veendam. Van daaruit was het nog maar een korte wandeling naar het begin- en eindpunt: vanBeresteyn.
Ook de opbrengst van dit jaar is iets om trots op te zijn: maar liefst € 15.070,–! Petra Oolders, voorzitter van Lionsclub Veendam, heeft dit prachtige bedrag inmiddels bekendgemaakt aan het goede doel, het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. De uiteindelijke opbrengst viel zelfs hoger uit dan het bedrag dat op de avond zelf werd genoemd, doordat enkele deelnemers zich na de bekendmaking alsnog inschreven.
Op naar een feestelijke 10e editie in 2027!
Bron en foto’s: Lionsclub Veendam