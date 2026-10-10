Regenboogvlag in aanloop naar Coming Out Day gehesen bij gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – Bij het gemeentehuis in Sellingen is zaterdagochtend in aanloop naar Coming Out Day op zondag 11 oktober de regenboogvlag gehesen. Wethouder Giny Luth, leden van de klankbordgroep Diversiteit en andere belangstellenden waren hierbij aanwezig. Met het hijsen van de vlag vraagt de gemeente Westerwolde aandacht voor acceptatie, veiligheid en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn.
De vlag werd gehesen tijdens Kleurrijk Westerwolde, een bijeenkomst die in het teken staat van diversiteit en inclusiviteit. Na de opening bij het gemeentehuis konden bezoekers terecht bij Hof van Sellingen voor koffie, thee en gebak. Ook was daar de informatiemarkt ‘Ik ben wie ik ben – Wij zijn wie wij zijn’, waar ruimte was voor ontmoeting en gesprek.
Ruimte om jezelf te zijn
De gemeente Westerwolde ondertekende in oktober 2018, samen met de andere Groningse gemeenten, het convenant LHBTI-veiligheid. Daarmee spraken de gemeenten af zich gezamenlijk in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie.
Volgens wethouder Giny Luth, die diversiteit in haar portefeuille heeft, zijn deze uitgangspunten nog altijd van groot belang. Iedere inwoner moet zich veilig, welkom en gerespecteerd kunnen voelen, ongeacht wie iemand is of van wie iemand houdt.
Acceptatie betekent daarbij niet dat iedereen hetzelfde hoeft te denken of te leven. Het gaat erom elkaar de ruimte te geven en ervoor te zorgen dat niemand bang hoeft te zijn voor uitsluiting, discriminatie of onveiligheid. Ook wanneer mensen het niet over alles eens zijn, blijft respect voor elkaar belangrijk.
Kleurrijk Westerwolde
Kleurrijk Westerwolde wordt georganiseerd voor en door inwoners. De organisatie wil ook voor toekomstige edities inwoners betrekken die willen meedenken en meehelpen. Belangstellenden die daaraan willen bijdragen, kunnen meer informatie vinden via www.westerwolde.nl/diversiteit-iedereen-magzichzelf-zijn.
Foto’s: Johannes Velthuis