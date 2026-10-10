Staking streekvervoer op 14 oktober

REGIO – Werknemers in het streekvervoer leggen woensdag 14 oktober het werk neer. De vakbonden FNV en CNV hebben de eerste landelijke stakingsdag aangekondigd, nadat de werkgevers niet tegemoet zijn gekomen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Ook reizigers in onze regio kunnen hierdoor hinder ondervinden.
De staking volgt op vastgelopen cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversvereniging Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). Na acht overlegrondes is er nog geen akkoord bereikt. De vakbonden hadden de werkgevers met een ultimatum de gelegenheid gegeven om de voorgestelde verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden in te trekken. Daar is geen gehoor aan gegeven.
Vakbonden vrezen verslechtering arbeidsvoorwaarden
Een belangrijk twistpunt is de wens van de werkgevers om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Zo zouden werknemers flexibeler beschikbaar moeten zijn, krijgen zij mogelijk te maken met extra onbetaalde pauzes en dreigen zij minder invloed te krijgen op hun roosters.
Ook de regelingen voor oudere werknemers en de zekerheid over het inkomen staan volgens de vakbonden onder druk. Vooral de termijn waarop roosters bekend worden gemaakt, baart zorgen. Waar medewerkers nu ongeveer acht dagen van tevoren weten wanneer zij moeten werken, willen de werkgevers die termijn terugbrengen naar vier dagen of mogelijk nog korter.
Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag heeft dat grote gevolgen voor de combinatie van werk en privé. De vakbond vindt dat de werkdruk niet verder mag oplopen en wil afspraken die het werk in het streekvervoer gezonder en beter vol te houden maken.
Ook reizigers worden geraakt
De vakbonden erkennen dat een staking vervelende gevolgen kan hebben voor reizigers die afhankelijk zijn van de bus. Toch vinden zij de actie noodzakelijk om de belangen van het personeel te verdedigen.
Volgens FNV is het ziekteverzuim in het streekvervoer al hoog. De vakbond waarschuwt dat het verder opvoeren van de werkdruk niet bijdraagt aan betrouwbaar openbaar vervoer. Daarvoor zijn juist medewerkers nodig die hun werk onder goede omstandigheden kunnen blijven doen.
Mogelijk meer stakingsdagen
De staking van woensdag 14 oktober duurt de hele dag. De vakbonden bereiden daarnaast acties voor die vanaf 12 oktober kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt gedacht aan één stakingsdag per week tot aan de kerstperiode.
Of er na 14 oktober daadwerkelijk nieuwe stakingsdagen volgen, is nog niet bekend. Volgens FNV kunnen verdere acties worden voorkomen als de werkgevers bereid zijn de omstreden verslechteringen van tafel te halen en opnieuw met de vakbonden te onderhandelen over een nieuwe cao.
Bron: FNV