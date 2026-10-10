Volle bak bij Mega Bingo Musselkanaal

MUSSELKANAAL – De Mega Bingo in de feesttent aan de Eilert Lubbers Plein was gisteravond een groot succes.
Het is winkelweek in Musselkanaal. Gisteravond vond in de Schaapsberg een Mega Bingo plaats.
Dit was een groot succes; alle 300 stoelen waren bezet. Er waren in 10 spannende ronden en een super ronde leuke prijzen te winnen, zoals een fiets, aangeboden door Rolfes Sports, waardebonnen, huishoudelijke artikelen en goed gevulde boodschappentassen.
De presentatie was in handen van Agnes de Jong en Gerrie Stubbe; Frank Westen deelde de prijzen uit.
Foto’s: Jacob Musch