Westerwolde op bezoek bij promovendus Farmsum

VLAGTWEDDE, FARMSUM – Voor de vijfde wedstrijd van het seizoen gaat Westerwolde op bezoek bij één van de promovendi in de vierde klasse B, te weten Farmsum. In het onder de rook van Delfzijl gelegen dorp treffen de mannen van trainer Mark Kruize de nummer een na laatst op de voorlopige ranglijst. Uit de eerste vier wedstrijden van dit seizoen wist de thuisploeg van komende zondagmiddag geen punten over te houden. Middels nederlagen van 3 – 1 (tegen ASVB), 5 – 4 (tegen Muntendam), 3 – 1 (tegen Gasselternijveen) en vorige week 6 – 1 (tegen Buinen) resulteert dit in nul punten uit vier wedstrijden met een doelsaldo van 7 – 17.
Veel meer punten heeft Westerwolde tot dusver ook niet weten te behalen. Alleen in de wedstrijd tegen FVV werd de volle buit gepakt; de overige drie wedstrijden tegen respectievelijk Buinen, Drieborg en Zevenhuizen gingen verloren. Daarmee staan de Vlagtwedders dan momenteel ook op de negende plaats met een doelsaldo van 10 – 11. Werk aan de winkel dus komende zondagmiddag om de aansluiting met de middenmoot te behouden.
Het laatste officiële treffen tussen Farmsum en Westerwolde dateert al weer van vijftien jaar geleden. Toen verloor Westerwolde in Farmsum met 3 – 1. Te bezien valt dus of Westerwolde zich t.o.v. die wedstrijd kan revancheren en of er zodoende drie punten aan het totaal kunnen worden toegevoegd. Diegene die het mee wil maken moet afreizen naar Sportpark Tuikwerd aan het Zwet 36 in Farmsum (Delfzijl). De wedstrijd begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter R. van Uijen.
Bron: HJ Pleiter