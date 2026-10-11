Amsterdam Wind Quintet brengt veelzijdig concert in Oudeschans

OUDESCHANS – Ondanks de regen was het garnizoenskerkje in Oudeschans vandaag goed gevuld voor een concert van het Amsterdam Wind Quintet. Het professionele blaaskwintet trakteerde het publiek op een gevarieerd programma, met klassieke meesterwerken en verrassende muzikale uitstapjes.
Het Amsterdam Wind Quintet bestaat sinds 2006 en verzorgt sindsdien kamermuziekconcerten in binnen- en buitenland. Het ensemble bestaat uit Tim Wintersohl op fluit, Marije Clemens op hobo, Hanka Clout op klarinet, Henk Veldt op hoorn en James Aylward op fagot.
Het concert in Oudeschans stond in het teken van het twintigjarig jubileum van het kwintet. Voor deze bijzondere gelegenheid is een veelzijdig programma samengesteld, waarin zowel de geschiedenis van de blaasmuziek als nieuwe composities een plek hebben gekregen.
Zo klonk de ouverture uit Die Fledermaus van Johann Strauss, een werk dat in een bewerking voor blaaskwintet een heel eigen karakter krijgt. Ook Umoja, Swahili voor eenheid, stond op het programma. Het muziekstuk vormde een passend symbool voor twintig jaar muzikaal samenspel.
Een ander bijzonder onderdeel was Lost in Reverie van Alexander Jansen. Dit werk is speciaal voor het Amsterdam Wind Quintet geschreven en beleefde zijn wereldpremière. Daarnaast bevat het jubileumprogramma het virtuoze kwintet van de muziekpionier Anton Reicha, wiens composities een belangrijke plaats innemen binnen het repertoire voor blaaskwintet.
Het Amsterdam Wind Quintet heeft in de afgelopen twintig jaar een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Het ensemble trad onder meer op in aanwezigheid van prinses Beatrix en stond meerdere malen op het podium van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.
In het sfeervolle kerkje van Oudeschans kwamen de verschillende kanten van het ensemble samen. Ondanks het regenachtige weer luisterde het publiek naar een concert waarin klassieke muziek, virtuositeit en eigentijdse composities elkaar afwisselden.
Foto’s: Jan Glazenburg