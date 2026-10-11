Amsterdam Wind Quintet brengt veelzijdig concert in Oudeschans

Bewolkt en regenachtig, zaterdag stevige buien met kans op onweer

Vrijdag In onze regio verloopt de vrijdag zwaar bewolkt en wisselvallig. Gedurende de ochtend en middag valt er op veel plaatsen in Oost-Groningen langdurig regen. Pas later op de dag zijn er tussendoor wat drogere momenten. Met een middagtemperatuur van rond de 14°C is het merkbaar koeler dan voorgaande dagen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind van 4 tot 5 Bft. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt en trekken er enkele flinke buien over de streek, waarbij lokaal onweer en windstoten mogelijk zijn.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag houden de buien aan over onze regio. Onder de bewolking en neerslag koelt het in het oosten af naar een minimumtemperatuur van rond de 8°C. De wind blijft gestaag doorwaaien uit het zuidwesten en is matig, 3 tot 4 Bft.

Zaterdag Morgen, zaterdag 10 oktober, start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien. Doordat we dicht bij het noordelijke kustgebied liggen, is er bij deze buien in onze streek kans op onweer en stevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14°C. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind van 4 tot 5 Bft. Ook ’s avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.

Zondag De zondag begint wisselend bewolkt met nog altijd kans op een enkele lokale bui in de ochtend, maar over het geheel genomen heeft het droge weer veruit de overhand in Oost-Groningen. In de loop van de middag krijgt de zon steeds wat meer ruimte om tussen de wolkenvelden door te breken. Met een middagtemperatuur van rond de 14°C tot 15°C blijft het koel en herfstachtig. De stevige wind van zaterdag neemt merkbaar af en waait matig, 3 Bft, uit een meer westelijke tot zuidwestelijke richting.

Tip van de redactie: Blijf vandaag en morgen goed voorbereid op het onstuimige najaarsweer!