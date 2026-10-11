Après Ski met koor Millennium-Leed in de Noorderbak

ROSWINKEL – Gisteren verzorgde het koor Millennium – Leed een optreden in de Noorderbak te Roswinkel.
Het koor Millennium-Leed uit Emmer-Compascuum is op 24 oktober 2000 opgericht en staat onder leiding van Laura van Kessel. Zij worden op accordeon begeleid door: Klaas van der Veen en Harrie Jans. En op gitaar door: Pieter Roemah & Elias Muilwijk.
Gisteravond verzorgden de leden een optreden in de Noorderbak te Roswinkel. Voor een goed gevulde zaal brachten ze een feestelijk en gevarieerd programma ten gehore. Dit jaar was het thema: Après Ski.
Foto’s: Gerda Boeijing