BLIJHAM – Blijham viert 70 jarig bestaan van IJsvereniging Blijham met een tentfeest op het IJsbaanterrein.
Zaterdag 14 november aanstaande zal een tentfeest worden gehouden met muziek uit de jaren 70’s, 80’s, 90’s en 00’s. Live pianoband Keyz zal samen met DJ Marcel Huisman een spetterende avond verzorgen. De band bestaat uit een pianist, gitarist, zangeres en een saxofonist. Ze brengen een energieke, veelzijdige live show waarin tijdloze klassiekers en de grootste hits samenkomen in een muzikale explosie. Verzoeknummertjes zijn uiteraard welkom! De tent is open vanaf 20.00 uur.
Wederom wordt er een griezelnacht georganiseerd op 14 november. De landelijke sinterklaasintocht op deze datum geeft hiervoor uiteraard een passende thema. Deelnemers die zich opgeven voor de griezelnacht hebben vrij toegang voor het tentfeest.
Ben jij een entertainer of acteur, of heb je een groepje dat graag de mensen de stuipen op het lijf wil jagen? Ze zoeken nog enkele acts voor de griezelnacht. Mail naar info@buitengewoonblijham.nl
Organisatie, Buitengewoon Blijham en Stichting Baansport Blijham
Meer info op: www.buitengewoonblijham.nl