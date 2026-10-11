DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Bij een ongeval op het Melkpad in Weener is vrijdagmiddag om 12.30 uur een jong meisje gewond geraakt. Zij moest met haar fiets uitwijken voor een tegemoetkomende fietsster. Hierbij kwam zij ten val. De fietsster is doorgereden zonder naar het kind om te kijken.
Meppen
Tussen vrijdag 13.00 en zaterdag 10.30 uur is bij een tandartspraktijk aan de Fliederstraße in Meppen ingebroken. In de praktijk werden kasten overhoop gehaald en diverse voorwerpen gestolen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05931/9490.