MOVV pakt hun eerste punten na een overwinning op Heiligerlee



MIDWOLDA – Na een zeer moeizame start zonder punten heeft MOVV vandaag de volle winst gepakt tegen buurman Heiligerlee. Dat het voor de Midwolders een wereld van verschil maakt of Jordi Blaauw wel of niet speelt, is een algemeen bekend gegeven. Vandaag kon trainer Loek Swarts wel beschikken over zijn aanspeelpunt en goaltjesdief voorin. Dat was uiteindelijk ook in de eindstand terug te zien. Na een 1-1-ruststand won MOVV de derby met 2-1 dankzij een beslissende treffer van Blaauw.

Door Gert Meulman

MOVV pakte de wedstrijd vanaf het begin goed op. Na tien minuten kreeg Nick Wiegman de bal naar eigen zeggen niet goed onder controle, waardoor hij van dichtbij een haast niet te missen kans om zeep hielp. Even later was het opnieuw Wiegman die een prima schietkans kreeg, maar zijn inzet veel te zwak en ruim naast het doel zag verdwijnen. Na een kwartier werd de bezoekende ploeg van trainer Bob Pontjodikromo wat gevaarlijker voor het doel van MOVV doelman Mark Mulder. Eerst zag Rik Eggens zijn schot voorlangs verdwijnen, waarna Olaf Gelderloos zijn directe tegenstander Berend Perdok het nakijken gaf. Via Jorn Hoogstraten rolde de bal vervolgens voor het doel langs.

Na ruim twintig minuten kwam de thuisploeg op een 1-0-voorsprong. Sil Bult draaide op het middenveld gemakkelijk weg bij zijn tegenstander Erwin Aukes en speelde de bal door naar Rik Boven. Die bracht de bal vanaf de rechterkant hoog voor het doel, waarna Heiligerlee-verdediger Kevin de Haan de bal verkeerd op zijn hoofd kreeg en deze achter zijn eigen doelman Kevin Tieks zag belanden. MOVV bleef druk zetten. Boven zag zijn schot gekeerd worden door Tieks, waarna Blaauw de rebound voorlangs schoot. Aan de andere kant was Heiligerlee-aanvoerder Gert Reininga gevaarlijk. Zijn inzet van dichtbij werd echter gekeerd door Mulder. Even later gaf Reininga een uitstekende steekbal op Gelderloos, die zich net iets te ver moest strekken om de bal de juiste richting mee te geven. Ook Blaauw kreeg nog een grote kans om de voorsprong van MOVV te vergroten. Van dichtbij lepelde hij de bal echter vanuit de lucht over het doel.

Pontjodikromo bracht na een halfuur Bas Snoek in het veld voor Melle Kampyon, die niet geheel fit aan de wedstrijd was begonnen. In het laatste kwartier van de eerste helft nam Heiligerlee het initiatief over en ging de ploeg nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam vijf minuten voor rust en was verdiend. Ruben Baas bereikte knap de achterlijn aan de rechterkant en legde de bal vervolgens op maat terug. Eggens schoot de bal hard en zuiver binnen: 1-1.

Na rust duurde het een kwartier voordat er weer iets noemenswaardigs voor beide doelen gebeurde, maar toen bleek het wel gelijk raak. Een schot van MOVV-middenvelder Sil Bult werd geblokt, waarna de bal voor de voeten kwam van Jordi Blaauw. De aanvaller stond dicht bij het doel en kreeg alle tijd om de 2-1 tegen de touwen te jagen. Heiligerlee moest daarna in de achtervolging, maar volgens een Heiligerlee-supporter werden de ballen te vaak door het midden gespeeld. De ploeg zou meer gebruik moeten maken van de vleugels.

Beide teams voerden wissels door. Bij MOVV kwamen Stijn Janssen, Joël Puister en Dynand Imminga in het veld voor Boven, Wiegman en David Glaus. Bij Heiligerlee kwam Jeroen Jager voor Jorn Hoogstraten. Uit een corner kreeg Bas Snoek een schietkans vanaf de rand van het strafschopgebied, maar hij schoot recht op doelman Mulder. Een inzet van Eggens verdween vervolgens voorlangs het doel. Met nog een klein kwartier te spelen moest Heiligerlee met tien man verder. Erwin Aukes kreeg een gele kaart, maar bleef daarna zijn onvrede uiten richting scheidsrechter Simon Jager uit Hoogezand. De arbiter zag zich genoodzaakt Aukes zijn tweede gele kaart en dus rood te tonen.

MOVV kwam er daarna nog een keer gevaarlijk uit. Via Puister belandde de bal bij Blaauw, die zijn inzet van dichtbij goed gekeerd zag worden door Tieks. Bij Heiligerlee kwam Alexander Abraha nog in het veld voor Reininga. Ook Janssen kreeg namens de thuisploeg een uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd definitief te beslissen, maar hij schoot van dichtbij naast. In de slotminuten had Blaauw de overwinning definitief veilig kunnen stellen. Nadat hij zijn directe tegenstander maar liefst vier keer had uitgekapt, verdween zijn uiteindelijke inzet echter voorlangs. Even later klonk het eindsignaal en kon MOVV voor het eerst dit seizoen drie punten bijschrijven. De Midwolders boekten daarmee een belangrijke overwinning in de derby tegen Heiligerlee.

Over veertien dagen komt MOVV weer in actie. De ploeg gaat dan op bezoek bij SVZ in het Drentse Zeijen. Heiligerlee speelt dan thuis tegen Veelerveen.

Tekst en foto’s: Gert Meulman