Pekelder Korenfestival trekt volle zaal in De Binding

OUDE PEKELA – Het vierde Pekelder Korenfestival is zaterdagmiddag uitgegroeid tot een groot succes. In MFC De Binding waren er zoveel bezoekers op het muzikale evenement afgekomen dat er stoelen tekort waren. Ook de verloting was een groot succes: de loten waren uitverkocht en het publiek genoot volop van de vele bekende meezingers.
Amusementskoor De Zwalkers uit Pekela had als organisator opnieuw een gevarieerd programma samengesteld. Naast de organiserende vereniging betraden ook het Schansker Dameskoor, de Runde Zangers en zanggroep Toen en Nu het podium. De verschillende koren brachten ieder hun eigen repertoire en zorgden samen voor een afwisselende middag vol zang en gezelligheid.
Onder de aanwezigen bevonden zich onder anderen burgemeester Jaap Kuin en wethouder Ellen van Klaveren. Ook zij konden genieten van de muzikale optredens en de enthousiaste sfeer in de zaal.
Het hoogtepunt van de middag was de gezamenlijke uitvoering van het nummer De Engelbewaarder, bekend van Marco Schuitemaker. De samenzang bracht de koren en het publiek bij elkaar en vormde een feestelijke afsluiting van een geslaagde middag.
Foto’s: Gerda Boeijing