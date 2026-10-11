STADSKANAAL – SOZO Stadskanaal heropent haar deuren
Op zaterdag 17 oktober 2026 viert Christelijk Jongeren Centrum Sozo een bijzondere mijlpaal.
Exact 56 jaar na de oorspronkelijke opening, heropent koffiebar Sozo haar deuren aan de Hoofdstraat 76 in Stadskanaal.
De afgelopen maanden is hard gewerkt om het centrum op te knappen.
De renovatie werd gedaan in fasen en die eerste fase is nu voltooid, maar ze willen niet langer wachten. De bar moet open.
Al generaties lang staat Sozo bekend als een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en sociale contacten kunnen opbouwen.
De eerste opening van het trefpunt was op 17 oktober 1970.
Met de heropening wil Sozo opnieuw een laagdrempelige ontmoetingsplek bieden voor jongeren uit Stadskanaal en de regio.
Juist in deze tijd willen ze jongeren een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Sozo was dat vroeger en wil dat ook nu weer zijn: gezellig, toegankelijk en gericht op verbinding.
In een tijd waarin veel contacten digitaal verlopen, kiest Sozo bewust voor persoonlijke ontmoetingen. Hoewel de wereld sinds 1970 sterk is veranderd, blijft de behoefte aan echt contact, vriendschap en verbinding volgens de initiatiefnemers onverminderd groot.
SOZO is gevestigd op de Hoofdstraat 76, Stadskanaal.
(tussen Round en de Tattooshop)
Vanaf de heropening is SOZO iedere zaterdagavond vanaf 19.30 uur geopend voor jongeren uit Stadskanaal en omgeving.
(Ingezonden)