VB NEXT vertoont Resident Evil voor jongeren van 16 tot 27 jaar

VEENDAM – Op zaterdag 17 oktober staat de volgende editie van VB NEXT op het programma in vanBeresteyn. Deze keer is gekozen voor de horrorfilm Resident Evil. De filmavond begint om 19.30 uur en is uitsluitend toegankelijk voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar.
In Resident Evil volgen we Bryan, gespeeld door Austin Abrams, bekend van onder andere Euphoria en Weapons. Bryan werkt als medisch koerier wanneer zijn nacht plotseling verandert in een strijd op leven en dood. Regisseur Zach Cregger, bekend van Weapons en Barbarian, geeft met de film een nieuwe draai aan de Resident Evil-franchise.
VB NEXT is het jongerenprogramma van vanBeresteyn voor jongeren tot en met 27 jaar. Met filmavonden en andere activiteiten wil vanBeresteyn jongeren een eigen plek binnen het programma geven. De programmering wordt mede bepaald door jongeren zelf.
Datum: zaterdag 17 oktober 2026
Aanvang: 19.30 uur
Leeftijd: 16 t/m 27 jaar
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn