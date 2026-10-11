WEDDE – Veel mensen kwamen bij de Innovatieve boer van de toekomst in Wedde op bezoek
In het kader van “De Week van ons Eten” was er in Wedde gistermiddag in Wedde een kans om boeren Hendrik en Brenda van de “ Innovatieve boer van de toekomst” te ontmoeten.
Veel bezoekers kwamen af op de uitnodiging en staken hun bewondering niet onder stoelen of banken.
Op het bedrijf, Innovatiecentrum Weddermarke, was er gelegenheid om nieuwe technieken te ontdekken, te experimenteren en nieuwe technieken te leren kennen.
Zo konden kinderen een vraag over de boerderij voorleggen aan AI, op een akker vlakbij reed een landbouwrobot die geheel zelfstandig zijn rondjes draaide.
Voor de kinderen waren er verschillende activiteiten, waaronder een stormbaan, schminken en konden ze stempels verzamelen voor de verschillende (informatieve) onderdelen.
Ook Cittaslow Westerwolde was aanwezig en kregen de kinderen die meededen aan de kleurwedstrijd voor leerlingen van basisscholen in Westerwolde hun prijs.
In de grote schuur konden mensen ook producten van diverse boerderijwinkels proeven en kopen en was er livemuziek.